"Никто не спит" отметит пятилетие книжным квестом и комикс-читками

| Фото: книжный магазин "Никто не спит" ВКонтакте | Фото: книжный магазин "Никто не спит" ВКонтакте

Книжный квест по Тюмени устроит независимый магазин "Никто не спит" в честь своего пятилетия 6 декабря. Помимо этого пройдут комикс-читки и подключение к онлайн-программе Международной книжной ярмарки non/fiction-2020.

Как сообщают организаторы, участвовать в квесте могут все, кто хорошо ориентируются в городе и разбираются в классической и зарубежной литературе, а также следят за жизнью книжного магазина в соцсетях. Вопросы квеста будут связаны с работой "Никто не спит", проверят эрудицию и творческие способности, позволят открыть для себя достопримечательности Тюмени с новой стороны, посетить любимые места гостей города, узнать интересные факты о юбилярах и просто весело провести время. Главный приз - шоппер, полный книг из ассортимента магазина.

Для того, чтобы присоединиться к квесту, нужно зарегистрироваться по ссылке, иметь с собой телефон с выходом в Интернет. Длительность мероприятия - два часа, начало - в 11 часов и в 15 часов.

С 17 часов в "Никто не спит" начнутся комикс-читки совместно с магазином индикомиксов Space cow. Готовятся визуальные эксперименты на тему близких уму и сердцу книг и графических романов, а также истории о знакомстве и времяпрепровождении в книжном. Подключение к программе онлайн-ярмарки non/fiction-2020 состоится в 19 часов.

Напомним, "Никто не спит" - единственный в Тюмени независимый книжный магазин. В формировании ассортимента в том числе принимают участие преподаватели Школы перспективных исследований. На площадке магазина проводятся встречи с писателями, публичные лекции, просмотры фильмов и совместные обсуждения, сбор редких фракций вторсырья, акции в поддержку жертв домашнего насилия.

Дарья Казакова