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О современной драматургии тюменцам расскажут Шергин и Рекало

Общество, 18:11 04 декабря 2020

из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Лекция режиссера Дениса Рекало и драматурга Валерия Шергина по теме "Четкий театр" начнется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 5 декабря в 18 часов, сообщают организаторы.

Сначала режиссер Денис Рекало и драматург Валерий Шергин расскажут о своем центре современной драматургии, способах передачи смысла. Количество мест ограничено, необходима регистрация.

После они проведут мастер-класс по экспресс-читке. Он начнется в "Конторе пароходства" в 19 часов. Зарегистрироваться на мастер-класс можно по ссылке.

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# Контора пароходства , лекция , мастер-класс , театр

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