300 тысяч рублей перечислила мошенникам жительница Ялуторовска

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 300 тыс. рублей лишилась жительница Ялуторовского района, сообщив телефонному мошеннику данные банковских карт. Злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка, сообщает УМВД Тюменской области.

Позвонивший сказал, что женщине необходимо защитить все имеющиеся банковские карты от атаки мошенников. Для этого необходимо назвать реквизиты. Потерпевшая выполнила требование неизвестного и обнаружила списание денег со своих счетов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств". Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до шести лет.