Мошенника из Тугулыма будут судить в Тюмени за обман пенсионерок
В Тюмени предан суду мошенник, который под видом установки противопожарного оборудования похитил у двух пенсионерок деньги, сообщает региональная прокуратура.
Как следует из материалов уголовного дела, молодой человек приехал в Тюмень из Тугулыма и проживал у друга. Не имея постоянного дохода, он 26-27 октября под предлогом установки противопожарного оборудования похитил у двух пенсионерок 89 и 92 лет 22 тыс. рублей.
28 октября аферист был задержан. Мошенник оставил у первой потерпевшей свою медицинскую маску. Полученный геномный профиль совпал с профилем тугулымца.
Обвиняемый возместил потерпевшим ущерб. В настоящее время прокуратура округа утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд.