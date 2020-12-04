Мошенника из Тугулыма будут судить в Тюмени за обман пенсионерок

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени предан суду мошенник, который под видом установки противопожарного оборудования похитил у двух пенсионерок деньги, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, молодой человек приехал в Тюмень из Тугулыма и проживал у друга. Не имея постоянного дохода, он 26-27 октября под предлогом установки противопожарного оборудования похитил у двух пенсионерок 89 и 92 лет 22 тыс. рублей.

28 октября аферист был задержан. Мошенник оставил у первой потерпевшей свою медицинскую маску. Полученный геномный профиль совпал с профилем тугулымца.

Обвиняемый возместил потерпевшим ущерб. В настоящее время прокуратура округа утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд.