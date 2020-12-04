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Программу "Мороз-2021" представят посетителям музейного комплекса Словцова

Общество, 17:38 04 декабря 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мастер-классы, концерты и другие праздничные события подготовили для тюменцев в преддверии Нового года сотрудники Музейного комплекса им. И. Я. Словцова. Праздничные события начнут проводить в музее с 15 декабря.

"Программа будет называться "Мороз — 2021". В нее войдут мастер-класс, в том числе ремесленные, детские утренники. Будет интерактивная программа, на 26 декабря запланирован бесплатный концерт для горожан. Также в преддверии праздника пройдет лекторий "Арт-фонарь"", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист Музейного комплекса им. И. Я. Словцова Иван Крутько.

Полную программу "Мороз — 2021" обещают опубликовать в сообществе Музейного комплекса им. И.Я. Словцова во ВКонтакте в начале следующей недели.

Инна Пахомова

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# мастер-классы , Музейный комплекс им , Новый год , праздник , Словцова

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