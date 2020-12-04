Жителя Вагайского района осудили за гибель многодетной матери

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Мужчину, виновного в ДТП, в котором погибла мать четверых детей, осудили в Вагайском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

В июне 2020 года пьяный 45-летний житель д. Томская на автомобиле Ока не справился с управлением, машина улетела с дороги в кювет. В аварии пострадали его 35-летняя сожительница, а также девочки в возрасте 9, 7, 3 лет и 1 года 10 месяцев. Дети перевозились на заднем сиденье без использования удерживающих устройств. Пострадавшая и водитель не были пристегнуты ремнями безопасности.

От полученных травм женщина скончалась в больнице. Дети переданы под опеку родной сестры подсудимого.

Суд назначил мужчине пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.