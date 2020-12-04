Обмороженного тюменца доставили в больницу "Нефтяник"

| Фото: Станция скорой помощи Тюменской области | Фото: Станция скорой помощи Тюменской области

Обмороженного 51-летнего тюменца обнаружили на улице полицейские 30 ноября. Они вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила мужчину в больницу "Нефтяник".

По информации пресс-службы областной Станции скорой помощи, пострадавший находился в алкогольном опьянении, ни на что не жаловался, однако кисти рук были синюшного цвета.

Медики отмечают, что получить переохлаждение, обморожение можно и при температуре +2…-4 градуса. Этому способствуют ветреная погода и высокая влажность воздуха, тесная и влажная одежду и обувь, долгое стояние на одном месте.

Локальная боль в области носа, щек, ушных раковин, кистей рук, стоп – первые признаки обморожения.

Верный способ оказания первой помощи – медленное согревание: необходимо провести изоляцию от воздействия внешнего тепла подручными средствами.

"В течение нескольких минут в теплом помещении обмотайте обмороженную конечность газетой наподобие чулка или рукавицы, верхний край которых должен перекрывать здоровые ткани не менее 10 сантиметров, затем зафиксируйте бинтом или элементами одежды: шарф, платок, свитер, куртка. Обязательно обратитесь за помощью в медицинское учреждение, вызовите скорую помощь: со стационарного телефона – 03, с сотового – 103", - рассказали в скорой помощи.