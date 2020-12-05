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ХК "Рубин" уступил "Югре" в домашнем матче

Спорт, 11:44 05 декабря 2020

ХК "Рубин" ВКонтакте | Фото: ХК "Рубин" ВКонтакте

Со счетом 2:4 уступил тюменский "Рубин" хоккеистам "Югры" из Ханты-Мансийска в чемпионате Высшей хоккейной лиги. Поединок состоялся 4 декабря во дворце спорта "Партиком", сообщает тюменский хоккейный клуб.

Счет был открыт на 23-й минуте второго периода. Отличился Артём Воронин из югорской команды. Затем тюменцы пропустили вторую шайбу, на этот раз от Павла Махановского.

В третьем периоде гости увеличили преимущество, на 47-й минуте оказался точен Кирилл Пилипенко. Тюменцы начали отыгрываться спустя несколько минут. Контратаку завершил Георгий Бусаров.

Пока югорчане приходили в себя, получили вторую пробоину. Денис Давыдов оставил шайбу Алексею Митрофанову, который бросил точно в угол. После этого на льду была одна команда – "Рубин". Югорчанам только и оставалось, как держать оборону. На 59-й минуте тюменцы добились вбрасывания в чужой зоне и сняли голкипера. Югорчане были вынуждены отбрасываться и все-таки за одну секунду до сирены поразили пустые ворота тюменцев, отличился Андрей Чуркин.

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# Рубин , хоккей

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