Более 2,8 тысяч участников собрал Tyumen Cyber Cup-2020

| Фото: организаторов Tyumen Cyber Cup-2020 | Фото: организаторов Tyumen Cyber Cup-2020

Открытый кубок губернатора Тюменской области "Tyumen Cyber Cup-2020" стартовал онлайн 5 декабря. Он объединил более 2,8 тыс. участников из Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщают организаторы.

Соревнования проходят в пяти дисциплинах: Dota 2, CS:GO, World of Tanks, Hearthstone и Fortnite.

| Фото: организаторов Tyumen Cyber Cup-2020 | Фото: организаторов Tyumen Cyber Cup-2020

Яркой игры и честных побед пожелал спортсменам губернатор Тюменской области Александр Моор в день открытия турнира в официальной группе события ВКонтакте.

Он отметил, что популярность киберспорта стремительно растет, а успешные игроки становятся так же известны, как великие спортсмены. По мнению главы региона, участники имеют равные возможности, независимо от возраста. В киберспорте ценятся неординарные решения, активность, крепкие нервы, умение слушать партнеров и работать в команде.

"Именно слаженность действий, оперативность принятия коллективных решений – все то, что так ценно сегодня, может привести вас к победе. Именно поэтому мы в Тюменской области приветствуем и развиваем киберспорт", – подчеркнул губернатор региона.

| Фото: организаторов Tyumen Cyber Cup-2020 | Фото: организаторов Tyumen Cyber Cup-2020

Турнир проходит с 5 по 20 декабря, регистрация для участников в индивидуальном зачете продолжается до 11 декабря включительно. Подать заявку можно здесь.

Сразиться в Dota 2, World of Tanks и Hearthstone могут игроки, которым на 16 ноября 2020 года исполнилось 14 лет. Несовершеннолетние участники допускаются с разрешением от родителей. Выступающим в дисциплинах Counter Strike GO и Fortnite на 16 ноября должно исполниться 18 лет.

Посмотреть матчи и узнать промежуточные результаты можно в официальной группе турнира ВКонтакте.

Победители разделят призовой фонд - 1 млн рублей.