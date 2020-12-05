Тюменцы могут привиться от гриппа в вакциномобиле

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Пройти бесплатную вакцинацию от гриппа могут тюменцы в вакциномобилях 5 и 6 декабря. Они будут дежурить недалеко от торговых центров областной столицы, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

5 декабря до 17 часов можно привиться у торговых центров "Метро", "Остров" и "Фаворит".

6 декабря медики на вакциномобиле будут дежурить у торгово-развлекательного центра "Кристалл" с 11 до 13 часов, у "Острова" с 14 до 17 часов, у "Континента" с 10 до 12 часов, у "Фаворита" с 10 до 17 часов.