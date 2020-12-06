Более четырех миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов

| Фото: оперативный штаб Тюменской области, Валерий Бычко | Фото: оперативный штаб Тюменской области, Валерий Бычко

На 20 процентов выросло число должников, которые не могут выехать из России за границу, к концу 2020 года. Количество невыездных россиян превысило 4 млн человек, сообщает РИА Новости.

На 1 ноября 2019 года покинуть страну не могли 3,4 млн россиян. Всего за первые 10 месяцев текущего года было вынесено 7,5 млн постановлений о временном ограничении права на выезд из России.

Судебные приставы считают эффективной и часто применяют в отношении злостных неплательщиков долгов такую меру воздействия, как временное ограничение выезда за границу. Ограничить человека в выезде из России пристав может при долге от 30 тысяч рублей, а по некоторым видам задолженности - от 10 тысяч. В этом случае пограничники развернут должника на границе и не позволят ему уехать, пока тот не погасит задолженность.