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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице

Происшествия, 16:02 06 декабря 2020

управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Мужчину, устроившего стрельбу из травматического оружия, задержали в Тюмени, сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

В дежурную часть поступила информация о выстрелах, прозвучавших на улице Первомайской. В городе был введен план "Перехват" на автомобиль марки Тойота, скрывшейся с места происшествия. Через несколько минут росгвардейцы обратили внимание на автомобиль, схожий по описанию с ориентировкой, заблокировали и остановили его. Водитель, ранее судимый гражданин, был задержан. Оперативная группа обнаружила у мужчины травматический пистолет и разрешение на него.

Задержанный передан в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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# стрельба

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