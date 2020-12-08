Федеральные эксперты проведут вебинары для участников тюменского хакатона

| Фото: онлайн-хакатон «Харитон» во ВКонтакте | Фото: онлайн-хакатон «Харитон» во ВКонтакте

Федеральные эксперты проведут четыре вебинара для участников тюменского онлайн-хакатона "Харитон" 11-13 декабря, сообщает Медиаполис.

Они расскажут тюменцам о мини-приложениях, безопасности разработок, облачных сервисах и GraphQL. Участие в хакатоне бесплатное.

Хакатон "Харитон продлится 48 часов. За это время участники не только разработают свои продукты, но и прослушают лекции. В числе спикеров: fullstack разработчик, основатель и CTO Wormsoft, преподаватель в OTUS, ведущий проекта MoreView Антон Морев; основатель компании ANNA Systems Тимур Хамдамов; бренд-амбассадор ООО "Онлайн патент". Составляет и реализует стратегии защиты интеллектуальных прав в России и за рубежом для бизнеса разного формата с 2014 года Мария Павлова; руководитель devrel-направления ВКонтакте Денис Марков.

Конкретные задания команды-участники получают непосредственно перед стартом работы: на онлайн-встрече с наставником.

В конкурсе три направления: создание решений для информационной работы в Тюменской области; разработка приложений на платформе VK Mini Apps; бизнес-решения.

Победители каждого трека разделят призовой фонд в 120 тыс. рублей.

Чтобы стать участником проекта, необходимо подать заявку на сайте. К участию приглашаются команды от двух до четырех человек, от 18 до 35 лет.

Официальная группа проекта ВКонтакте.