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БК "Нефтехимик" проиграл дома тамбовским баскетболистам

Спорт, 11:27 07 декабря 2020

БК «Нефтехимик» во ВКонтакте | Фото: БК «Нефтехимик» во ВКонтакте

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" потерпел поражение в домашнем матче первенства российской суперлиги 2.

Тоболяки уступили БК "Тамбов" — 63:90. Встречу с лидером чемпионата хозяева начали уверенно. Они выиграли первую четверть — 18:17. К большому перерыву гости вырвались вперед, но всего на одно очко -37:38. Решающей стала четвертая четверть, в которой тоболяки уступили 9:30. Самым результативным в составе хозяев стал Тарас Клюндиков, набравший 15 очков.

После очередного матча в активе тоболяков 12 очков и девятое место в турнирной таблице. Лидируют тамбовские баскетболисты, на счету которых 17 баллов.

Следующий матч "Нефтехимик" проведет 11 декабря. В этот день тоболяки примут в СК "Центральный" баскетбольный клуб "Чебоксарские Ястребы".

Евгений Новоселов

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# баскетбол , БК Нефтехимик , Тобольск

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