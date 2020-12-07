Тюменская область получит 33 автомобиля скорой помощи до конца года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

33 автомобиля скорой медицинской помощи получит Тюменская область до конца 2020 года. Их направят в сельские территории, где необходима замена автотранспорта, находящегося на линии более пяти лет.

Об этом рассказала главный врач ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи" Лидия Остроумова. Всего, по ее словам, в 2020 году регион получит 46 авто скорой медицинской помощи.

Напомним, в начале ноября губернатор Тюменской области Александр Моор вручил ключи от 13 новых специализированных автомобилей водителям Тюменской станции скорой помощи.

Как подчеркнула Лидия Остроумова, новые автомобили полностью оснащены современным оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких.

"Мы выбираем самое современное и надежное оборудование. Машины скорой помощи закупаются полностью оснащенными, то есть это уже готовый рабочий кабинет врача или фельдшера. Это позволяет обеспечить стандартизацию оборудования, что очень важно. Медикам проще его освоить и работать в дальнейшем", - сказала она.

Любовь Голышева