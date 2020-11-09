Тринадцать новых спецмашин передал Александр Моор службе скорой помощи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ключи от 13 новых специализированных автомобилей вручил губернатор Тюменской области Александр Моор водителям Тюменской станции скорой медицинской помощи.

По словам главы региона, правительство области продолжает и будет продолжать обновление автопарка скорой помощи. Ведь от ритмичной работы системы здравоохранения зависят жизни и здоровье людей. "Мы будем помогать нашим медикам работать быстро и эффективно. Особенно это важно сейчас, в период пандемии, когда врачи испытывают колоссальную нагрузку", - подчеркнул Александр Моор.

Губернатор поблагодарил всех медицинских работников за самоотверженный и добросовестный труд от имени всех тюменцев.

Как доложила главный врач Тюменской станции скорой медицинской помощи Лидия Остроумова, автомобили оснащены самым современным оборудованием для оказания экстренной медпомощи.

Еще 33 машины скорой помощи Тюменская область получит в ноябре. Их направят в районы.