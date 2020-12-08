Школьников региона приглашают на акции ко Дню Конституции

| фото группы "РДШ/ Тюменская область" во ВКонтакте | фото группы "РДШ/ Тюменская область" во ВКонтакте

Поучаствовать во всероссийских акциях, посвященных Дню Конституции, предлагают школьникам Тюменской области.

Как рассказали ИА "Тюменская линия" в региональном отделении Российского движения школьников, для ребят старше восьми лет организуют акцию "Конституция простыми словами". Школьникам предлагают изучить актуальную версию Конституции, пересказать ее своими словами или проиллюстрировать любую статью. Результаты своей работы ребята должны опубликовать на странице в соцсетях с хештегами: #ПростоКонституция #РДШ, указав номер выбранной статьи или главы, имя и фамилию.

Учащимся 9-11 классов предложено проверить свои знания в "Конституционном диктанте", который состоится 12 декабря. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте рдш.рф. Здесь же в личном кабинете будут размещены итоги диктанта, а участникам вручат виртуальные сертификаты. Поделиться ими можно в соцсетях с хештегами: #РДШ #ДеньКонституции #ДиктантРДШ.

В рамках акции "Наши правила" активисты могут провести в своей школе опрос о правилах взаимодействия внутри класса. Анкеты уже размещены в группе РДШ во "ВКонтакте". Пройти опрос можно до 11 декабря включительно.

Также ребятам предлагают озвучить Конституцию. Для этого необходимо записать аудиофайлы формата wav или mp3, в которых участник озвучивает с 1 по 16 статьи первой главы Конституции РФ. До 12 декабря они должны быть отправлены на адрес vpetrova@myrdsh.ru с темой "Аудиокнига". Из аудиофайлов создадут аудиоконституцию, которая будет транслироваться в эфире Классного радио РДШ.

Любовь Голышева