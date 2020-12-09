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Концерт-посвящение Сергею Есенину подготовили тюменские исполнители

Общество, 08:56 09 декабря 2020

www.culture.ru | Фото: www.culture.ru

Видеоконцерт "Зимы прекрасные мотивы" представит Тюменская областная научная библиотека им. Дмитрия Менделеева 17 декабря. В программе прозвучат произведения, посвященные творчеству русского поэта Сергея Александровича Есенина, сообщает учреждение.

Музыкальные композиции прозвучат в исполнении студентов и преподавателей Тюменского колледжа искусств Тюменского государственного института культуры.

Концерт будет размещен 17 декабря в группах социальных сетей библиотеки.

Возрастное ограничение: 12+

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# концерт , Тюменская областная научная библиотека , Тюменский институт культуры

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