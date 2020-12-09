Концерт-посвящение Сергею Есенину подготовили тюменские исполнители
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Видеоконцерт "Зимы прекрасные мотивы" представит Тюменская областная научная библиотека им. Дмитрия Менделеева 17 декабря. В программе прозвучат произведения, посвященные творчеству русского поэта Сергея Александровича Есенина, сообщает учреждение.
Музыкальные композиции прозвучат в исполнении студентов и преподавателей Тюменского колледжа искусств Тюменского государственного института культуры.
Концерт будет размещен 17 декабря в группах социальных сетей библиотеки.
Возрастное ограничение: 12+