Тюменский студент стал призером чемпионата России по гиревому спорту
| Фото: ТИУ
Студент Тюменского индустриального университета Максим Кед завоевал серебряную медаль на чемпионате России по гиревому спорту среди студентов в Белгороде, сообщает спортклуб вуза.
Тюменец отличился в весовой категории до 73 кг, подняв гири весом 32 кг 107 раз в упражнении толчок и 115 раз в упражнении рывок.
Максим Кед уступил первое место Вячеславу Плотникову из Южно-Уральского государственного аграрного университета. Третье место занял представитель команды Белгородского исследовательского университета Матвей Поляков.