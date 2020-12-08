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Тюменский студент стал призером чемпионата России по гиревому спорту

Спорт, 14:21 08 декабря 2020

ТИУ | Фото: ТИУ

Студент Тюменского индустриального университета Максим Кед завоевал серебряную медаль на чемпионате России по гиревому спорту среди студентов в Белгороде, сообщает спортклуб вуза.

Тюменец отличился в весовой категории до 73 кг, подняв гири весом 32 кг 107 раз в упражнении толчок и 115 раз в упражнении рывок.

Максим Кед уступил первое место Вячеславу Плотникову из Южно-Уральского государственного аграрного университета. Третье место занял представитель команды Белгородского исследовательского университета Матвей Поляков.

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# гиревой спорт , Тюменский индустриальный университет

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