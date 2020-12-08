Чтения "История длиною в век" проходят в Тюмени в онлайн

| Фото: департамент культуры Тюмени | Фото: департамент культуры Тюмени

Третьи Шестаковские чтения "История длиною в век" проходят в Тюменской областной научной библиотеке 8 декабря в онлайн, сообщает региональный департамент культуры.

Участниками стали ведущие российские специалисты библиотечного дела, специалисты библиотек области, ученые, студенты и краеведы.

"Для руководителей библиотек и методических служб, методистов и специалистов библиотек, студентов и преподавателей это уникальная возможность встретиться в онлайн-формате, чтобы обменяться опытом, обсудить методики и практические результаты библиотечно-исторических исследований и перспективы развития библиотечного дела в регионе", - уверены организаторы.

Темы докладов коснулись истории библиотечного дела Уральского федерального округа конца XIX - XX вв., фондов редких книг и рукописей библиотек Уральского федерального округа, методов библиотечно-исторических исследований, библиотечного дела Тюменской области в годы Великой Отечественной войны.

"Чтения приобрели межрегиональный характер, поскольку участниками стали не только специалисты библиотек Тюменской области, но и специалисты библиотек Уральского федерального округа", — отметила директор департамента культуры Елена Майер.

Трансляцию мероприятия можно найти на официальном сайте Тюменской областной научной библиотеки.