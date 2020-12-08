Выставку "Сибирские дивизии" представят на площади Памяти в Тюмени

| Фото: Центр "Аванпост" (архив) | Фото: Центр "Аванпост" (архив)

Передвижную выставку "Сибирские дивизии" представят на Молодежной патриотической акции "Свеча", которая развернется на площади Памяти в Тюмени в День Героев Отечества 9 декабря.

У мемориала "Свеча" будут расставлены информационные стенды с информацией об истории сибирских дивизий и вкладе Тюменской области в победу в Великой Отечественной войне.

"В мобильных ящиках будут представлены предметы, найденные поисковиками на местах сражений сибирских дивизий. Можно будет посмотреть экспонаты, прикоснуться к истории. Есть уникальные, интересные предметы. Например, можно будет увидеть кусок кирпича из Брестской крепости", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель директора центра "Аванпост" Игорь Ревякин.

Экскурсовода на выставке не будет, с ней горожане смогут ознакомиться самостоятельно. У каждого экспоната есть название и историческая справка. Вещи нельзя потрогать, они будут находиться под стеклом. Как подчеркнул Игорь Ревякин, экспонаты хрупкие, им больше 70-ти лет.

У мемориала "Свеча" установят большой экран, на котором будут транслировать прямые включения с Международного конкурса "Димитриевская суббота".

Патриотическая акция продлится на площади Памяти с 10 до 18 часов.

Инна Пахомова