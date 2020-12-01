Заявки на конкурс "Подрост" принимают до конца декабря

| Фото: rosleshoz.gov.ru | Фото: rosleshoz.gov.ru

Школьников, студентов и педагогов приглашают к участию в Областном заочном юниорском лесном конкурсе "Подрост". Его проводит эколого-биологический центр Дворец творчества и спорта "Пионер", сообщает учреждение.

Для школьников 14-18 лет предусмотрены номинации "Лесоведение и лесоводство"; "Экология лесных животных"; "Экология лесных растений"; "Проектная природоохранная деятельность".

Обучающихся (студентов) профессиональных образовательных организаций лесохозяйственного профиля в возрасте 16-21 года приглашают к участию в номинации "Лучшая опытно-исследовательская работа обучающихся профессиональных образовательных организаций лесохозяйственного профиля".

Для педагогов дополнительного образования, специалистов лесного хозяйства и природоохранных организаций - руководителей школьных лесничеств предусмотрели номинацию "Школьные лесничества – программно-методическое сопровождение деятельности".

Областной заочный этап пройдет до 30 декабря 2020 года. Победители в номинациях представят регион в федеральном (заочном) этапе в феврале-апреле 2021 года. Финальный тур пройдет в мае - июне 2021 года.

Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются до 30 декабря 2020 года на электронный адрес ecobiocenter@pioner72.ru с пометкой ("Подрост"). По вопросам участия обращайтесь по телефону 8 (3452) 688-576 доб. 76.