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Тюменцев приглашают заглянуть в Зазеркалье

Общество, 17:38 08 декабря 2020

culture.gov.ru

Выставка "Зеркала и Зазеркалье" открылась в Тюмени в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20). Ее приурочили к 155-летию первой публикации книги "Алиса в стране чудес", которая состоялась в 1865 году, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

На выставке представлена коллекция зеркал из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения и инсталляции, описывающие ключевые события произведений Льюиса Кэрролла, благодаря которым можно представить себя в волшебной стране.

Выставка будет действовать до 28 марта 2021 года.

Стоимость билета - 70 рублей, 65 - при покупке онлайн на сайте ТМПО. При посещении музея необходима защитная маска.

Для гостей 6+

Подробности по телефону: 8 (3452) 46-49-63.

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# выставка , Льюис Кэрролл , музей Колокольниковых

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