Тюменские проекты по борьбе с ВИЧ оценили в Минздраве России

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Тюменские проекты по профилактике ВИЧ вошли в число лучших в России, сообщает региональный Центр профилактики и борьбы со СПИД. Тюменцы заняли второе место в номинации "Лучший проект по работе с группами риска" в конкурсе Министерства здравоохранения России.

Эксперты высоко оценили результаты профилактических проектов, которые сотрудники Центра СПИД реализовывали совместно с общественной организацией "Поколение".

Проект "Вместе сильнее" направлен на повышение доступности экспресс-тестирования на ВИЧ для жителей труднодоступных населенных пунктов Тюменской области.

В рамках второго – "Узнай свой ВИЧ-статус" - лица из групп риска получили возможность сдавать экспресс-тест на ВИЧ в специальном пункте анонимного тестирования. Всего по этим проектам тест на вирус иммунодефицита сдали 2 тыс. 31 человек, у 80 из них результат оказался положительным.