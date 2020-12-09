В Тобольске начали строить ледовый городок

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Строительство ледового городка началось на Красной площади тобольского кремля. В этом году его возводит команда мастеров из Кунгура.

Главной доминантой городка станет двускатная горка в форме ледяного корабля-ладьи "Летучий корабль". Он является отсылкой к сказке "Летучий корабль" и стругам, на которых приплыли казаки.

Также на площади появится входная группа "Терем" высотой 3,5 метра, трон Деда Мороза, панно — баба Яга, Иван и Забава. Скульптурные композиции: Конек-горбунок, царь и полкан, Дед Мороз и Снегурочка. Для самых маленьких построят детскую горку "Забава", лазалку-ловушку и лабиринт. Фотозоной в этом году выступит ледяной объект — "Я люблю Тобольск", расположенный на фоне кремля.

В центре городка уже установили главную елку города. Ее высота составляет 26 метров. Открытие городка запланировано на 22 декабря.

Евгений Новоселов