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Этап областной лиги по интеллектуальным играм пройдет в Тюмени

Общество, 08:11 11 декабря 2020

Интеллектуальное движение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области ВКонтакте

III этап Лиги Тюменской области по интеллектуальным играм среди школьных и студенческих команд состоится в "Конторе пароходства"(ул. 25-го Октября, 23а) 13 декабря, сообщает Интеллектуальное движение региона.

Для школьных команд встреча начнется в 13 часов 40 минут в малом зале.

Для студенческих команд - в 11 часов в большом зале.

Студенческие команды ТИУ и МПК ТИУ сыграют в 13 часов 45 минут в большом зале.

Регистрация для студентов здесь, для школьников здесь.

Участие в играх бесплатное. Команды могут играть, даже если не участвовали в первых этапах. Количество мест ограничено.

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# Интеллектуальное движение Тюменской области

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