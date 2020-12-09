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Награды победителям спартакиады доставят в ссузы

Спорт, 17:49 09 декабря 2020

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Победителей и призеров спартакиады ссузов наградят в Тюмени 10 и 11 декабря. Церемония в 2020 году пройдет в необычном формате - награды доставят в учебные учреждения и вручат с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, сообщает департамент по спорту и молодежной политике.

С ноября по март команды вели борьбу за победу в баскетболе и волейболе, настольном теннисе, гиревом спорте и лыжных гонках.

В спартакиаде приняли участие по девять команд юношей и девушек из Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета, медицинского колледжа, колледжа экономики, и других учебных учреждений.

Наград будут удостоены не только команды, но и руководители физического воспитания и директора учреждений.

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# награждение , спартакиада вузов , ссузы

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