В Ишиме мужчина обокрал собутыльника на 20 тысяч рублей

| Фото: Twitter УМВД России | Фото: Twitter УМВД России

Подозреваемого в краже задержал участковый в Ишиме. Из квартиры 37-летннго мужчины похитили ноутбук, мобильный телефон и оргтехнику. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей, сообщает региональное УМВД.

Участковый задержал подозреваемого по горячим следам. Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний житель Ишима. Задержанный рассказал, что распивал спиртное с приятелем и, воспользовавшись удобным случаем, похитил ключи от квартиры, после чего проник в помещение.

Украденное сдал в комиссионный магазин за 5 тыс. рублей и потратил деньги на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.