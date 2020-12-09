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В Ишиме мужчина обокрал собутыльника на 20 тысяч рублей

Происшествия, 13:21 09 декабря 2020

Twitter УМВД России | Фото: Twitter УМВД России

Подозреваемого в краже задержал участковый в Ишиме. Из квартиры 37-летннго мужчины похитили ноутбук, мобильный телефон и оргтехнику. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей, сообщает региональное УМВД.

Участковый задержал подозреваемого по горячим следам. Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний житель Ишима. Задержанный рассказал, что распивал спиртное с приятелем и, воспользовавшись удобным случаем, похитил ключи от квартиры, после чего проник в помещение.

Украденное сдал в комиссионный магазин за 5 тыс. рублей и потратил деньги на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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# Ишим , кража

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