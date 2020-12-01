Следователи доказали причастность тюменки к истязанию собственных дочерей

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Расследование уголовного дела по факту истязании малолетних дочерей завершено в Тюменском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

31-летняя обвиняемая в течение пяти лет систематически истязала дочерей 2009 и 2011 годов рождения за малейшие провинности. Несколько раз зимой мать, схватив за волосы, выкидывала девочек босых и без верхней одежды в снег на улицу, обзывая при этом нецензурной бранью. Кроме того, била по различным частям тела руками, ногами, различными предметами.

Следователем проведен осмотр места происшествия, допрошены девочки-потерпевшие, проведены судебно-медицинские экспертизы. У свидетеля изъяты и приобщены к делу видеозаписи, на которых запечатлены противоправные действия обвиняемой.

В настоящий момент в суде рассматривается вопрос о лишении обвиняемой родительских прав. Дети находятся у родственников, с ними работают психологи. Злоумышленница заключена под стражу.

Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передаче в суд.