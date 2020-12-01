  • 10 декабря 202010.12.2020четверг
  • USD73,3057
    EUR88,9418
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменская область стала лауреатом Национальной спортивной премии 2020 года

Общество, 12:35 10 декабря 2020

ЦСП72

Тюменская область стала лауреатом XI Национальной спортивной премии в номинации "Регион России-2020".

В этой номинации отмечают субъекты, внесшие вклад в развитие физкультуры и массового спорта не только на местном, но и федеральном уровне. В Тюменской области в 2020 году провели три международных, 14 всероссийских и 62 региональных соревнования с общей аудиторией около 30 тыс. спортсменов. За год тюменские спортсмены завоевали 277 медалей, из них 94 золотых.

В 2020 году построены и введены в эксплуатацию крытый ледовый каток в Тобольске, центр спортивной гимнастики в Тюмени и другие объекты. Успешно реализуется проект "Спорт во дворе", объединивший 490 тыс. любителей активного образа жизни. Доля жителей региона, систематически занимающихся физкультурой и спортом, на начало 2020 года составила 47,7%.

Национальная спортивная премия – одна из главных наград в области спорта в России. В 2020 году в ней соревновались 54 номинанта в 18 категориях и 11 номинациях. Лауреатов определяли народным голосованием и оценкой экспертной комиссии. Уже на первом этапе Тюменская область получила 3 тыс. 260 голосов. Вместе со званием лауреата регион отмечен премией 1 млн рублей.

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# достижения , лауреат , спорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:35 10.12.2020Тюменская область стала лауреатом Национальной спортивной премии 2020 года
12:24 10.12.2020Тюменские хоккеисты поддержали акцию "Спасибо, доктор"
12:02 10.12.2020Тюменские педагоги пройдут обучение у экспертов "Сириуса"
11:51 10.12.2020Автобусы в Тюмени поменяют внешний вид к 2023 году