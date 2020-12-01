Тюменцы стали чаще пользоваться сервисом доставки посылок по железной дороге

| Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

Сервис экспресс-доставки посылок "от вокзала к вокзалу" становится популярнее среди тюменцев. С начала 2020 года через вокзалы СвЖД было отправлено и получено 16,2 тыс. посылок, конвертов и бандеролей, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

За 11 месяцев количеств посылок выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Расширилась география доставки: теперь отправку можно сделать до 247 крупнейших вокзалов России.

На Свердловской магистрали услуга предоставляется на 15 больших и 11 пригородных вокзалах, в том числе, в Тюмени, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других населенных пунктах.

| Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

Сервис позволяет отправить посылку ближайшим пассажирским поездом. Пункты приема-выдачи корреспонденции расположены в справочно-информационных стойках или в помещениях дежурного помощника начальника вокзала. Подготовленные к пересылке вещи и деловые бумаги принимаются круглосуточно. Оформление занимает несколько минут.

К отправке запрещены оружие, взрывчатые и отравляющие вещества, любые жидкости и скоропортящиеся продукты, а также деньги, ценные бумаги, ювелирные и табачные изделия, лекарства.