Журналист "Тюменской линии" получила награду Всероссийского конкурса "Правда и справедливость"

| Фото: ОНФ в Тюменской области | Фото: ОНФ в Тюменской области

Журналист информационного агентства "Тюменской линии" Анжела Лебедева получила диплом лауреата VI Всероссийского конкурса "Правда и справедливость" Общероссийского народного фронта. Церемония вручения прошла в Тюмени 10 декабря.

Эксперты конкурса высоко оценили материал корреспондента об одаренном учащемся 11 класса Физико-математической школы Тюменской области Савелии Кауртаеве - "Разработкой биосовместимых имплантов занимается выпускник областной ФМШ".

Как рассказал выпускник в интервью корреспонденту "Тюменской линии", благодаря этой публикации он стал участником шоу на YouTube. В 2020 году Савелий Кауртаев успешно поступил в МГТУ им. Баумана, учится на биомедицинского инженера.

Напомним, итоги конкурса "Правда и справедливость" подвели 11 августа 2020 г. Всего лауреатами стали 437 региональных журналистов из всех регионов России. Традиционная церемония вручения дипломов и денежного поощрения в Москве отменена в этом году в связи со сложной эпидобстановкой. Журналистов чествуют на местах, в регионах, с соблюдением всех мер предосторожности.

Отметим, журналисты "Тюменской линии" регулярно участвуют во всероссийских конкурсах профессионального мастерства и всегда становятся победителями или призерами.