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Тюменцам рассказали о дневной норме сахара и соли для детей

Общество, 17:31 10 декабря 2020

ИА Тюменская линия

20 гр. составляет дневная норма сахара для рядового школьника. Соли - не более пяти гр. Такие рекомендации дает региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты советуют обратить внимание на горячие блюда в рационе детей - они должны быть минимум на завтрак и обед.

На завтрак приходится 20-25% суточной калорийности. Это может быть каша, запеканка или любое блюдо из творога или яиц. Дополнить завтрак нужно источником витаминов, микроэлементов и клетчатки: фруктами, овощами или ягодами.

Обед составляет 30-35% суточной калорийности. Он должен включать овощной салат, суп, второе блюдо с гарниром и напиток – компот или кисель. Готовить для школьников нужно из продуктов, обогащенных витаминами, нутриентами, лакто- и бифидобактериями. От источников легкоусваеваемых углеводов - сладостей и сдобной выпечки – специалисты советуют отказаться.

Региональное управление Роспотребнадзора Вконтакте

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# здоровое питание , инфографика , Роспотребнадзор , школьники

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