В торговом центре в Голышманово потушили условный пожар

| Фото: Пожарной части Голышмановского городского округа | Фото: Пожарной части Голышмановского городского округа

Пожарно-тактические занятия по тушению условного пожара прошли в торговом центре в Голышманово, сообщает пожарная часть городского округа.

По легенде учений в одной из комнат гостиницы "Парадиз" на третьем этаже здания в результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание. К моменту прибытия пожарных, обслуживающий персонал эвакуировал находящихся в здании посетителей. Условное возгорание было ликвидировано прибывшими пожарными.

Как отметил заместитель начальника голышмановской пожарно-спасательной части Сергей Южанин, персонал объекта сработал грамотно, тактический замысел занятия отработан. Все действия выполнены без замечаний, работники противопожарной службы справились с поставленными задачами.