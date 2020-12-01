Знакомая мужа украла у тоболячки золотые серьги и подвески

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Подозреваемую в краже ювелирных изделий задержали тобольские полицейские. Женщина обнаружила пропажу, когда вернулась после ночной смены с работы. Общая сумма ущерба составила 15 тыс. рублей, сообщает УМВД РФ по Тюменской области.

Сотрудники уголовного розыска установили, что в день пропажи золота муж тоболячки пригласил в квартиру свою знакомую. Они распивали алкоголь. Вскоре по подозрению в краже полицейские задержали ранее судимую 45-летнюю женщину.

Свою вину она признала и рассказала, что, когда хозяин уснул, похитила золото, а затем продала его неизвестному прохожему. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.