  • 11 декабря 202011.12.2020пятница
  • USD73,7124
    EUR89,1330
  • В Тюмени -9..-11 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ученики областной физматшколы вышли в финал международного конкурса по математике

Общество, 13:09 11 декабря 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Десятиклассники Иван Ветошкин и Георгий Нехорошков из Областной физико-математической школы вошли в число 30 финалистов VII Международного конкурса по математике для старшеклассников из нестоличных городов "Я решаю!". Жюри выбрало школьников из 1 тыс. 77 претендентов по итогам второго онлайн-тура, сообщают организаторы турнира.

Всего в заключительном туре конкурса будут участвовать восемь 10-классников и 22 11-классника. Их ждут сложные задачи и встреча с хедлайнером конкурса. Специальными гостями "Я решаю!" были профессор Алексей Савватеев, интеллектуал Анатолий Вассерман.

Десятка победителей станет известна во время заключительного этапа, который пройдет в конце января 2021 года. 10-классники поборются за возможность без экзаменов поступить в Президентский физико-математический лицей № 239 в Санкт-Петербурге и получить ценные призы — электронную технику.

Лучшим из 11-классников будут в течение года выплачивать ежемесячные именные стипендии при условии поступления в вуз на технические специальности, востребованные на предприятиях инновационного кластера "Технополис GS" и в других высокотехнологичных российских компаниях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# математика , ФМШ Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:12 11.12.2020У 168 жителей Тюменской области выявили коронавирус за сутки
13:09 11.12.2020Ученики областной физматшколы вышли в финал международного конкурса по математике
12:58 11.12.2020Ялуторовские проекты получили награды премии Russian Event Awards 2020
12:47 11.12.2020Тюменцы поставят рекорд по лепке снеговиков