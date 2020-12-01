Ученики областной физматшколы вышли в финал международного конкурса по математике

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Десятиклассники Иван Ветошкин и Георгий Нехорошков из Областной физико-математической школы вошли в число 30 финалистов VII Международного конкурса по математике для старшеклассников из нестоличных городов "Я решаю!". Жюри выбрало школьников из 1 тыс. 77 претендентов по итогам второго онлайн-тура, сообщают организаторы турнира.

Всего в заключительном туре конкурса будут участвовать восемь 10-классников и 22 11-классника. Их ждут сложные задачи и встреча с хедлайнером конкурса. Специальными гостями "Я решаю!" были профессор Алексей Савватеев, интеллектуал Анатолий Вассерман.

Десятка победителей станет известна во время заключительного этапа, который пройдет в конце января 2021 года. 10-классники поборются за возможность без экзаменов поступить в Президентский физико-математический лицей № 239 в Санкт-Петербурге и получить ценные призы — электронную технику.

Лучшим из 11-классников будут в течение года выплачивать ежемесячные именные стипендии при условии поступления в вуз на технические специальности, востребованные на предприятиях инновационного кластера "Технополис GS" и в других высокотехнологичных российских компаниях.