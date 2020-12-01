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Новый состав студсовета сформируют в Тюменской области

Общество, 08:32 14 декабря 2020

из группы «Олимпиада студентов «Я — профессионал» во ВКонтакте | Фото: из группы «Олимпиада студентов «Я — профессионал» во ВКонтакте

Формирование нового состава Студенческого совета началось в Тюменской области. Заявки от желающих участвовать в выборах принимают до 24 декабря, сообщает Студсовет.

В его состав могут войти активные молодые люди в возрасте до 25 лет, желающие развивать инициативы, отстаивать права студентов. С проектом положения о деятельности Студенческого совета региона на 2021 год можно ознакомиться здесь.

Претендентов ожидают онлайн-собеседования с региональными экспертами, кейсы по студенческим проблемам, дебаты и участие в голосовании.

Регистрация для участия в выборах здесь.

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# студенческий совет

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