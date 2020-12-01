Волейболисты "Тюмени-ТюмГУ" уступили лидеру соревнований

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Четвертый тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги "Б" продолжается в Тюмени, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Хозяева площадки из клуба "Тюмень-ТюмГУ" встречались с лидером турнирной таблицы воронежским клубом "Кристалл-Черкизово". Гости одержали победу 3:0. Первый сет они выиграли со счетом - 21:25, во втором были сильнее - 23:25, а в третьем позволили набрать тюменцам 19 очков.

Тренер сибиряков Валерий Рожков после игры отметил, что команда играла лучше, чем в первом матче домашнего тура.

"Играли лучше, но проблем пока все равно многовато. В первую очередь – допускаем свои глупые ошибки, которые не вытекают из логики встречи. И плохо сегодня подавали планер. Потеряли много очков в этом компоненте", - отметил Валерий Рожков.

Следующий поединок тюменцы проведут 11 декабря. Их соперником станет клуб "Ростов-Волей" из Ростова-на-Дону. Начало поединка в 17 часов.