Тюменец застрелил сына на даче

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Тюменцу предъявлено обвинение в убийстве. По версии следствия, 58-летний мужчина на даче застрелил 32-летнего сына из охотничьего ружья, сообщает СУ СК РФ Тюменской области.

Как рассказали в ведомстве, 10 декабря в садовом товариществе между отцом и сыном произошла ссора. После чего подозреваемый выстрелил в оппонента из охотничьего ружья, попав в сердце. Следователи выяснили, что незадолго до этого родственники подрались и сын сломал отцу ребро.

| Фото: СУ СК РФ Тюменской области | Фото: СУ СК РФ Тюменской области

Обвиняемый задержан, расследование уголовного дела продолжается.