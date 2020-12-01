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В Тобольске 80 проектов претендуют на грант от СИБУРа

Общество, 15:10 11 декабря 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Более 80 заявок поступило на грантовый конкурс программы СИБУРа "Формула хороших дел" в Тобольске в 2020 году, сообщает администрация города.

54 заявки являются локальными, победителей в этой группе определит конкурсная комиссия. 28 проектов, имеющих общегородское значение, вынесены на открытое голосование жителей Тобольска. Голосование за проекты проводится с 10 по 17 декабря 2020 года на сайте "Формулы хороших дел".

Победителями конкурса станут несколько проектов, набравших наибольшее количество голосов.

Одного победителя из группы общегородских проектов определяет в приоритетном порядке общественный совет "ЗапСибНефтехима". По решению совета в 2021 году в Тобольске будет реализован проект "Профессии будущего для детей настоящего". Для детей из социально незащищенных категорий откроется бесплатная школа профессий будущего. В ней будет организовано обучение актуальным навыкам: компьютерной грамотности, пилотированию квадрокоптеров, созданию и обработке фото- и видеоконтента.

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# конкурс грант , СИБУР , Тобольск

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