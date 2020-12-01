Фестиваль добровольчества объединит волонтеров Тюменской области

| Фото: Лига добровольцев ТюмГУ | Фото: Лига добровольцев ТюмГУ

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Шестой открытый фестиваль добровольчества ТюмГУ пройдет в Тюмени 12 декабря. Мероприятие впервые состоится в формате онлайн и объединит волонтеров из разных учебных заведений региона.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" руководитель центра добровольцев ТюмГУ Ирина Никулина, несмотря на новый формат проведения встречи, многое в организации фестиваля останется неизменным.

"Мы снова соберемся, чтобы подвести итоги года, наградить активистов, обсудить актуальные вопросы. Из года в год мы даем ребятам возможность прокачать себя, научиться не только отдавать, но и восстанавливать свои ресурсы", - рассказала она.

Программой фестиваля запланировано подведение итогов года, "Своя игра" на тему добровольчества, поощрение активистов. Кроме того, состоится встреча с бизнес-тренером, кандидатом педагогических наук, StandUp-тренером Алёной Лепёшкиной "Не умеете снимать стресс, не надевайте его!".

"Все участники будут со включенными камерами. Они узнают, как наполниться самому, ведь чтобы отдать, надо быть наполненным. Это очень актуально, так как зачастую среди волонтеров происходит эмоциональное выгорание. На таких мероприятиях ребята учатся прислушиваться к себе", - пояснила Ирина Никулина.

Отметим, регистрация на мероприятие еще продолжается. Желание присоединиться к фестивалю уже выразили студенты Тюменского госуниверситета, Тюменского государственного медуниверситета и других вузов.

Подать заявку на участие можно по ссылке. Начало мероприятия запланировано на 11 часов 30 минут.

Любовь Голышева