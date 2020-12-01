Реализацию программ по повышению финансовой грамотности обсудили в Тюмени

| Фото: пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

Около 30 человек приняли участие в круглом столе, посвященном итогам реализации проектов в сфере финансовой грамотности - "Молодежная финансовая инициатива: финансовую грамотность каждому школьнику!" и "Финансовый фестиваль для всей семьи", сообщает пресс-служба Альянса СО НКО.

Заместитель начальника экономического отдела Отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центробанка РФ Наталья Богомолова подвела итоги развития проектов по повышению финансовой грамотности Тюменской области в 2020 году. Она заметила, что хотя за последнее время в регионе было реализовано много интересных и полезных программ в данном направлении, индекс финансовой жителей грамотности Тюменской области по сравнению с 2018 годом существенно не изменился, а успешно сдали финансовый зачет лишь 16,5% тюменцев.

"Настал тот момент, когда все участники процесса должны так скоординировать, свою деятельность, чтобы не осталось белых пятен. Ключевым моментом в данном вопросе должно стать принятие комплексной региональной программы по повышению финансовой грамотности Тюменской области", - подчеркнула Наталья Богомолова.

О реализации проекта "Молодежная финансовая инициатива" в 2020 году подробно рассказал председатель ТРО ОООП "Союз защиты прав потребителей финансовых услуг", заместитель председателя Общественного совета департамента социального развития Тюменской области Михаил Мельцер.

Он отметил, что организаторам проекта удалось реализовать его в полном объеме, в том числе с использованием современных технологий. "В этом году было решено отойти от традиционных для проекта методов геймификации образовательного процесса в пользу повышения его экспертности", - пояснил Михаил Мельцер.

12 увлекательных лекций в офлайн и онлайн-формате провела руководитель проекта "Молодежная финансовая инициатива" одна из ведущих финансовых экспертов, сооснователь проекта Finliberty Светлана Самойлова. Всего обучение финансовой грамотности прошли 360 молодых людей из колледжа производственных и социальных технологий и колледжа экономики управления и права, техникума стройиндустрии и городского хозяйства, школ № 42 и 88.

Светлана Самойлова рассказала, что увидела живой отклик и интерес к теме финансовой грамотности со стороны юных участников проекта и надеется на продолжение и расширение проекта в ближайшем будущем.

Первый региональный "Финансовый фестиваль для всей семьи" стал частью реализации федерального проекта "Дружи с финансами". Гостями фестиваля стали более 1 тыс. 600 жителей региона, была организована работа 11 разнообразных площадок, подвела итоги фестиваля его координатор Светлана Мельцер.

Среди планов работы тюменского отделения "Финпотребсоюза" на 2021 год она выделила начало работы при поддержке Отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка РФ "Школы финансовой грамотности", продолжение мониторинга финансового здоровья жителей юга Тюменской области и Всероссийскую олимпиаду по финансовому рынку и основам потребительских знаний для старшеклассников, финальный этап которой вновь пройдёт в Тюмени.

Председатель тюменского "Финпотребсоюза" Михаил Мельцер, в свою очередь, выделил как приоритетное направление развития принятие региональной программы по повышению финансовой грамотности Тюменской области.