Региональный форум серебряных волонтеров пройдет онлайн

| фото регионального благотворительного фонда «Старшее поколение» | фото регионального благотворительного фонда «Старшее поколение»

Пятый региональный форум волонтеров областной штаб-квартиры серебряного добровольчества пройдет в Тюмени в режиме онлайн 18 декабря, сообщает региональный благотворительный фонд "Старшее поколение".

С 12 до 14 часов серебряные волонтеры будут делиться опытом в прямом эфире телеканала "Тюменское время". Участники форума презентуют свои региональные практики и расскажут о важности "серебряного" добровольчества в России.

Зрителей ждут поздравления от актеров театра и кино, танцевальный флешмоб, презентация проекта "Штаб-квартира серебряного добровольчества". Также запланированы выступления представителей ассоциации волонтерских центров из Москвы и лидеров региональных центров серебряного добровольчества из Санкт-Петербурга, Волгограда и Калининграда.

Как рассказала координатор штаб-квартиры серебряного добровольчества Ксения Шефер, форум является ключевым событием для волонтеров.

"Это время подводить итоги и строить планы. Показательно, что число волонтеров ежегодно растет, растет количество добрых дел, а значит – растем и мы", - подчеркнула она.