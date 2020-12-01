Серебряные волонтеры делятся советами по выбору качественных продуктов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Видеосоветы с рекомендациями по выбору качественных продуктов в торговых точках дают участницы проекта "#Бабушки особого назначения" жителям региона, сообщает Областной геронтологический центр.

Так, серебряный волонтер Маргарита Ниязова ответила на вопросы о том, как хранить молоко, что должно быть указано на упаковке, какие правила хранения не должны быть нарушены. Профилактические видеолайфхаки обновляются еженедельно в группе проекта в социальной сети здесь и здесь.

До начала добровольческой деятельности спецотряд 55+ прошел обучение в рамках специальной программы, разработанной специалистами и экспертами в области сохранения здоровья и имущества в повседневной жизни по семи направлениям. Среди них - безопасность в быту (пожарная безопасность, электробезопасность), безопасность на улице (дорожная безопасность, поведение при гололеде, поведение в толпе и т.п.), юридическая и финансовая грамотность, пищевая и лекарственная безопасность (безопасность потребителя), сохранение здоровья и оказание первой помощи, экологическая безопасность, самооборона.

С начала пандемии все занятия по проекту были переведены в онлайн-формат.