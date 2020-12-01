Тюменская студентка разрабатывает электронный путеводитель по Тобольску

администрация Тобольска во ВКонтакте администрация Тобольска во ВКонтакте

Разработкой электронного путеводителя для туристов по Тобольску занимается студентка третьего курса Института наук о Земле ТюмГУ Екатерина Куценко. Ей помогает научный руководитель Михаил Лось. Проект разработчики представили на конкурс "Развивая туризм – развиваем Россию!".

Об этом Екатерина Куценко сообщила в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

По словам студентки, в Тюменской области наибольшим туристско-рекреационным потенциалом обладает Тобольск: второй по основанию русский город в Сибири, столица Сибирской губернии, большое количество хорошо сохранившихся историко-культурных объектов федерального и регионального значения, единственный каменный кремль за Уралом. Город активно представлен на российском туристическом рынке: тур всероссийского значения "Императорский маршрут", поездки, посвященные всемирно известным личностям: Григорию Распутину, Дмитрию Менделееву, Петру Ершову.

"Наше приложение поможет, в первую очередь, самостоятельным туристам. В нем будет находиться вся необходимая информация для путешествия: перечень объектов с фотографиями, описанием, что позволит им быстро спроектировать собственный маршрут. Кроме того, поскольку путеводитель будет доступен каждому желающему, это может способствовать увеличению туристического потока в Тобольск, а также узнаванию его на туристическом рынке", - рассказала студентка.

Электронный путеводитель – это карта, добавляет Екатерина Куценко. В базе данных будут отображены туристско-рекреационные ресурсы, инфраструктура с основной справочной информацией и маршруты. Все данные о городе в одном приложении сэкономят время и силы на организацию отдыха туристов, уверены разработчики.

"В перспективе в проект будет добавлена функция аудиогида, что позволит прослушивать информацию по объектам на маршруте автоматически по мере приближения к ним. Кроме того, аудиоэкскурсии обладают следующими преимуществами: экономия денег, отсутствие необходимости заранее согласовывать дату и время экскурсии, особенно важно, если туристы в городе транзитом. Они не будут ограничены по времени, а значит, смогут в спокойном ритме насладиться путешествием", - подчеркнула Екатерина Куценко.

Реализация проекта электронного путеводителя по Тобольску начнется в 2021 году. Авторы приложения будут его регулярно дополнять, совершенствовать и обновлять.

Анжела Лебедева