Альянс СО НКО Тюменской области отчитается об итогах 2020 года и отметит пятилетие

| Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

Юбилейный конгресс Альянса социально ориентированных НКО Тюменской области, посвященный празднованию пятилетия с момента создания организации, состоится 15 декабря в региональной столице.

Как сообщают в пресс-службе структуры, Альянс был создан в декабре 2015 года по инициативе примерно двух десятков тюменских НКО. Целью организации была консолидация усилий гражданских активистов для решения различных повседневных вопросов, которые регулярно встают перед каждой общественной организацией.

За пять лет активной работы Альянс разросся и теперь включает в себя более 140 организаций самой разнообразной направленности (от зоозащиты до военной патриотики, от сохранения народной культуры до развития современного танца) со всех уголков юга Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Свердловской области и даже из Волгограда. Заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с Региональным ресурсным центром для СО НКО Курганской области и Центром поддержки и развития некоммерческих организаций Ямала. Кроме того, в 2020 году подписаны меморандумы о сотрудничестве с Общественным фондом "Гражданский альянс Костанайской области "ГрИн" и Гражданским альянсом Восточно-Казахстанской области.

Среди успешных проектов членов организации - социальный вещевой обменник "Тюменская дармарка", конкурс "Автоледи за рулем", программа по финансовому просвещению "Социальная финансовая инициатива", профилактическая игра "Мой выбор", конкурс красоты "Мисс Оптимистка", дворовый праздник "Фестиваль соседей" и сотни других инициатив.

На базе общественного центра "Дом НКО" по ул. Ямской, 71а в постоянном режиме работает штаб по подготовке НКО к участию в грантовых конкурсах, развиваются центры по поддержке участия в государственных закупках, получения статуса исполнителя общественно-полезных и поставщика социальных услуг, работают единая пресс-служба и бухгалтерия.

Команда Альянса не планирует останавливаться на достигнутом, а развивает новые направления работы. Один из таких ключевых векторов – проект "Социальная технологическая инициатива", посвященный внедрению hi-tech инноваций в социальную сферу. Этому направлению будет уделено большое внимание и на юбилейной встрече.

На конгрессе, помимо прочего, будет заслушан отчет о деятельности организации за 2020 год, пройдет награждение партнеров и участников Альянса СО НКО, деловая игра, будут работать фотозоны и кофе-брейк. Встреча состоится на базе регионального центра "Семья" по адресу: проезд Геологоразведчиков, 14а, с 11 до 16 часов.