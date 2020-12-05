Тюменские НКО поборются за гранты до 800 тысяч рублей

| Фото: Тюменский областной совет ветеранов войны и труда ВКонтакте | Фото: Тюменский областной совет ветеранов войны и труда ВКонтакте

Тюменские НКО поборются за гранты до 800 тысяч рублей

Некоммерческие организации Тюменской области, которые оказывают поддержку социально уязвимым группам жителей возрастной категории 18+ и способствуют формированию инклюзивной среды, могут получить гранты до 800 тыс. рублей.

Ассоциация грантодающих организаций "Форум доноров" объявила о старте конкурса "Сильнее вместе". Организаторы хотят создать возможности для долговременного развития и укрепления финансовой устойчивости НКО и поддержать их в период пандемии.

К участию в конкурсе приглашают организации, которые помогают людям с частичной или полной потерей мобильности, зрения, слуха, имеющим экономические, географические или культурные барьеры на пути к своей реализации в силу ограниченных ресурсов или стигматизации отдельных групп в обществе.

Максимальный размер гранта — 800 тыс. рублей. Эти средства могут быть использованы на: оплату работы сотрудников, организационное развитие, формирование новых компетенций и навыков у персонала, создание новых социальных услуг и продуктов, приобретение необходимого оборудования, другие цели, очевидно соотносящиеся со стратегией организации, пополнение фонда целевого капитала.

Экспертное жюри будет оценивать опыт организации, результативность обозначенной деятельности организации и целевых групп, информационную открытость, прозрачность и регулярное освещение в информационном поле деятельности организации и ее результатов.

"Мы не привязаны к конкретному региону и надеемся, что получится не только поддержать уставную деятельность НКО, что особенно важно в ситуации продолжающейся неопределенности, но и рассказать всем заинтересованным сторонам о лучших практиках, способствующих развитию инклюзивного общества", — отмечает исполнительный директор "Форума доноров" Александра Болдырева.

Для участия нужно заполнить форму до 23 часов 59 минут по московскому времени 20 декабря на сайте. Если при заполнении заявки возникают вопросы – можно связаться с организаторами по электронной почте: tskoraya@donorsforum.ru или телефону +7(901) 712-1201 (с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов по московскому времени).

Реализация заявок-победителей пройдет в 2021 году.

Дарья Казакова