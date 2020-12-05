Тюменские НКО поборются за гранты до 800 тысяч рублей
Тюменские НКО поборются за гранты до 800 тысяч рублей
Некоммерческие организации Тюменской области, которые оказывают поддержку социально уязвимым группам жителей возрастной категории 18+ и способствуют формированию инклюзивной среды, могут получить гранты до 800 тыс. рублей.
Ассоциация грантодающих организаций "Форум доноров" объявила о старте конкурса "Сильнее вместе". Организаторы хотят создать возможности для долговременного развития и укрепления финансовой устойчивости НКО и поддержать их в период пандемии.
К участию в конкурсе приглашают организации, которые помогают людям с частичной или полной потерей мобильности, зрения, слуха, имеющим экономические, географические или культурные барьеры на пути к своей реализации в силу ограниченных ресурсов или стигматизации отдельных групп в обществе.
Максимальный размер гранта — 800 тыс. рублей. Эти средства могут быть использованы на: оплату работы сотрудников, организационное развитие, формирование новых компетенций и навыков у персонала, создание новых социальных услуг и продуктов, приобретение необходимого оборудования, другие цели, очевидно соотносящиеся со стратегией организации, пополнение фонда целевого капитала.
Экспертное жюри будет оценивать опыт организации, результативность обозначенной деятельности организации и целевых групп, информационную открытость, прозрачность и регулярное освещение в информационном поле деятельности организации и ее результатов.
"Мы не привязаны к конкретному региону и надеемся, что получится не только поддержать уставную деятельность НКО, что особенно важно в ситуации продолжающейся неопределенности, но и рассказать всем заинтересованным сторонам о лучших практиках, способствующих развитию инклюзивного общества", — отмечает исполнительный директор "Форума доноров" Александра Болдырева.
Для участия нужно заполнить форму до 23 часов 59 минут по московскому времени 20 декабря на сайте. Если при заполнении заявки возникают вопросы – можно связаться с организаторами по электронной почте: tskoraya@donorsforum.ru или телефону +7(901) 712-1201 (с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов по московскому времени).
Реализация заявок-победителей пройдет в 2021 году.
Дарья Казакова