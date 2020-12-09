Лучшие молодежные проекты получат поддержку администрации Тюмени

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Молодежные проекты "Школа юного реставратора "Бережок", "Добромед-profi", "Рататуй", "Кулинарные мастер-классы для детей" и "Турниры по лучным боям Арчери Таг" признаны лучшими в рамках форума "Мост". Всего было представлено 16 инициатив, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Проекты-победители получат поддержку от администрации Тюмени и будут включены в календарный план мероприятий департамента на 2021 год.

Председатель совета Тюменского регионального общественного движения "Альянс социально-ориентированных НКО" Михаил Мельцер отметил социальную ценность каждого проекта, но, чтобы они имели большее практическое применение, посоветовал на будущее всем участникам акселератора в своих разработках опираться на действующие национальные проекты.