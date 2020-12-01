25 молодых тюменцев получат награды в День Конституции

| Фото: пресс-службы администрации города | Фото: пресс-службы администрации города

25 школьникам торжественно вручат паспорта в Тюмени в историческом парке "Россия – моя история" 12 декабря.

Юных горожан, добившихся результатов в спортивной, общественной и культурной жизни города, с получением главного в жизни документа поздравит председатель комитета молодежной политики городского департамента по спорту и молодежной политике Алексей Краев.

По словам главного специалиста комитета молодежной политики Яны Филипповой, мероприятие пройдет с соблюдением всех противоэпидемических требований.

"Ребята получат признательность главы города, подарки, сувениры. А работники исторического парка "Россия – моя история" проведут экскурсию по выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве", - рассказала она.

Мероприятие стартует в 11 часов. Чтобы избежать большого количества людей в зале, организаторы акции будут приглашать ребят малыми группами.

Любовь Голышева