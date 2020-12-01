В Тюменской области создают дополнительные бригады скорой помощи

ИИЦ "Сельский вестник" ИИЦ "Сельский вестник"

Количество вызовов скорой помощи Омутинской больницы составило восемь тысяч за 11 месяцев 2020 года, что на 40% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По информации ИИЦ "Сельский вестник", в отделении скорой помощи Омутинской центральной районной больницы созданы дополнительные бригады, работающие с пациентами с ОРВИ, внебольничной пневмонией, коронавирусной инфекцией и лицами с подозрением на COVID-19.

Все вызовы обслуживаются в зависимости от их срочности и тяжести состояния пациентов.

"Для оказания неотложной помощи они передаются специалистам поликлиники или специализированным бригадам. Время обслуживания также зависит от заболевания. Пациенты с симптомами ОРВИ, температурой тела до 38 градусов и взрослое население попадают в группу не срочных вызовов и обслуживаются по мере освобождения специализированной бригады. На данный момент идет работа по сокращению времени доезда до пациента с признаками ОРВИ до двух часов, что соответствует стандарту оказания помощи", - говорит старший фельдшер Петр Усольцев.

Кроме специализированных бригад, в круглосуточном режиме работают две линейные, которые продолжают оказывать экстренную помощь населению. Время доезда таких бригад до пациента не более 20 минут.